Actualidade

O grupo financeiro norte-americano Goldman Sachs anunciou hoje um lucro líquido de 6.836 milhões de dólares no primeiro trimestre, mais 464% do que no mesmo período do ano passado.

O resultado recorde (equivalente a 5.714 milhões de euros) foi impulsionado por operações de corretagem e banca de investimento.

A faturação da entidade financeira entre janeiro e março ascendeu a 17.704 milhões de dólares, mais 102% em comparação com o exercício anterior, alimentado em boa parte pela divisão de Mercados Globais, que cresceu 46% para 7.580 milhões devido ao bom desempenho dos mercados de ações e renda fixa.