Actualidade

O ministro das Finanças da Etiópia disse aos investidores privados que o país quer fazer uma reestruturação da dívida "amiga do mercado" para garantir acesso aos mercados financeiros nos próximos anos e financiar o investimento.

"Queremos que este exercício de risco não afete a nossa capacidade de angariar mais capital, é intenção do Governo encontrar uma solução amiga do mercado ['market-friendly', no original em inglês], dado o interesse da Etiópia em angariar um capital significativo nos mercados nos próximos anos", disse Eyob Tekalign Tolina durante uma videochamada com investidores internacionais.

Garantindo que vai pagar a próxima prestação dos juros dos títulos de dívida soberana em moeda estrangeira (Eurobonds), o ministro usou a conferência para apresentar o seu plano para a reestruturação da dívida feita ao abrigo do Enquadramento Comum para além do tratamento da dívida ao abrigo da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), do G20.