Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) retirou de circulação em 2020 um total de 12.028 notas e 2.492 moedas de euro contrafeitas, correspondendo a "percentagens ínfimas" do número de notas e moedas genuínas, indicou hoje o banco central.

Em 2019 tinham sido apreendidas mais notas e moedas contrafeitas, num total de 16.350 e 3.575, respetivamente.

Segundo o "Relatório da Emissão Monetária de 2020" divulgado hoje pelo BdP, as notas mais frequentemente contrafeitas foram as de 20 euros e, nas moedas, preponderaram as contrafações de dois euros.