Covid-19

O Governo timorense decidiu hoje renovar as cercas sanitárias em vigor em Díli, Baucau e Viqueque devido à covid-19 até ao final do atual período de estado de emergência, no início de maio, impondo outras em mais três municípios.

Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, explicou em conferência de imprensa que as novas cercas sanitárias vão ser aplicadas nos municípios de Covalima, Ermera e Ainaro e que a decisão foi tomada com base na apresentação "do ponto de situação epidemiológica" no país pela Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

"Assim, é proibida a circulação de pessoas entre estes municípios e as demais circunscrições administrativas, salvo em casos devidamente fundamentados por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público", detalha-se numa nota do executivo.