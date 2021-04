Brexit

Representantes da Comissão Europeia e do Governo do Reino Unido vão reunir-se informalmente na quinta-feira em Bruxelas para abordar o Protocolo Irlanda/Irlanda do Norte, incluído no acordo da saída britânica do bloco comunitário ('Brexit'), foi hoje divulgado.

A reunião informal foi avançada na rede social Twitter pelo porta-voz da Comissão Europeia para o 'Brexit', Daniel Ferrie, e surge num momento de grande tensão na Irlanda do Norte, onde tem ocorrido uma vaga de protestos, que degenerou em violentos confrontos, contra os termos do referido protocolo, em particular devido aos controlos sobre os bens que chegam ao território provenientes da Grã-Bretanha.

Esta disposição do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) mantém o território britânico alinhado com as regras do mercado único para evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda.