Actualidade

O norte-americano Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras da história, morreu hoje numa prisão federal dos Estados Unidos, aos 82 anos, segundo fonte citada pela Associated Press.

Madoff morreu no Federal Medical Center, no complexo prisional de Butner, na Carolina do Norte, aparentemente de causas naturais, disse à Associated Press a fonte, que pediu anonimato.

No ano passado, os advogados do investidor tinham pedido a sua libertação devido à pandemia de covid-19 e a problemas de saúde, mas o pedido foi recusado.