A consultora NKC African Economics considerou hoje que a valorização do metical nas últimas semanas não é um reflexo de uma melhoria no crescimento económico, atribuindo a subida a uma provável intervenção do banco central.

"Há várias explicações possíveis para a súbita valorização do metical, mas a mais provável, só confirmável quando saírem os números sobre as reservas internacionais de março, é uma intervenção do banco central moçambicano no mercado de moeda externa", escrevem os analistas desta filial africana da britânica Oxford Economics.

Num comentário à valorização do metical, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas dizem que "a depreciação do metical no ano passado pode ter levado o Banco de Moçambique a intervir para favorecer a atividade dos exportadores que foram afetados pela pandemia".