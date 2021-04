Covid-19

O fim das moratórias bancárias e os respetivos efeitos nas empresas têm de ser olhados "com cuidado", disse hoje o diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer, em conferência de imprensa.

"Claramente temos de olhar para isso com cuidado", disse Alfred Kammer em resposta a uma questão da Lusa, depois de realçar que os bancos entraram na crise causada pela pandemia de covid-19 de uma forma mais resiliente.

Para o diretor regional do FMI, "o mais importante é que os bancos estão a começar a ver qual é a situação real nas empresas", depois de referir que uns países vão retirar medidas de apoio (como o 'lay-off', por exemplo) de forma mais natural do que outros, pela necessidade ou ausência dela.