Actualidade

Os primeiros autocarros da marca única Carris Metropolitana, que vão circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML), entram em funcionamento em junho, reforçando em 40% a oferta, revelou hoje o presidente da Câmara de Lisboa.

O autarca falava na sessão de consignação do lote 1 do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa para a ligação das estações do Rato ao Cais do Sodré, com a construção de duas novas paragens na Estrela e em Santos - um investimento de cerca de 210 milhões de euros, estimando-se a conclusão da obra em 2024.

Referindo-se à criação da linha circular do metro de Lisboa, com as duas novas estações da Estrela e Santos na atual linha Verde, como forma de "desbloquear e alterar a mobilidade", Fernando Medina salientou que haverá uma "melhoria da eficácia no centro alargado da cidade de Lisboa".