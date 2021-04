Covid-19

Os estabelecimentos de alojamento turístico da Madeira registaram em fevereiro 57 mil dormidas, o que representa um decréscimo de 90,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado, divulgou hoje a Direção Regional de Estatística (DREM) do arquipélago.

"No mês de fevereiro de 2021, estimou-se um total de 57,0 mil dormidas no alojamento turístico, traduzindo uma descida de 90,3% em comparação com o mês homólogo", lê-se na informação divulgada pela DREM, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.

Analisando a situação do principal setor económico da Madeira e o mais afetado pela pandemia de covid-19, a DREM indica que "33,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico da região registaram movimento de hóspedes [40,7% da capacidade do alojamento turístico total] neste mês".