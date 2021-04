Actualidade

O consumo dos países da União Europeia (UE) está a provocar desflorestação nos países tropicais, sendo Portugal o sexto país que mais impacto per capita tem nessa desflorestação, indica um relatório hoje divulgado.

No documento "Em crescimento? O impacto continuado do consumo da UE na natureza a nível global", afirma-se que Portugal é o sexto país com maior consumo per capita associado à desflorestação nos trópicos.

O documento é da responsabilidade da organização internacional de defesa do ambiente "World Wide Fund for Nature" (WWF) e da sua associada portuguesa Associação Natureza Portugal (ANP).