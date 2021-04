Covid-19

O Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto IndieJúnior vai acontecer entre 19 e 23 de maio, com o programa escolar a decorrer ao longo deste mês e do próximo numa plataforma 'online', anunciou hoje a organização.

"Depois do adiamento, fruto do confinamento geral de janeiro, o evento reorganizará a sua agenda de apresentações, mantendo a sua programação para famílias nas salas da Casa das Artes, dos Maus Hábitos e da Reitoria da Universidade do Porto. O pontapé de saída para a quinta edição do festival é dado a 15 de maio no Salão Nobre da Reitoria da UP", numa sessão de "aquecimento", adiantou hoje a organização, em comunicado.

O IndieJúnior vai apresentar cerca de 50 filmes "que aliam a diversão ao caráter educativo do cinema, num programa composto por uma competição internacional de longas e curtas-metragens de produção recente".