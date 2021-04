Covid-19

A ilha de São Miguel, nos Açores, vai passar para o nível de Alto Risco de contágio da covid-19 a partir das 00:00 de sexta-feira (01:00 de Lisboa), informou hoje a Autoridade Regional da Saúde.

No boletim diário, com a divulgação do número de casos de covid-19 nas últimas 24 horas nos Açores, a entidade informa que todos os concelhos da ilha de São Miguel passam a nível de Alto Risco a partir das "zero horas da próxima sexta-feira", 15 de abril.

São Miguel, a maior e mais populosa ilha açoriana, é aquela que regista maior número de novas infeções, contabilizando hoje um total de 340 casos positivos ativos.