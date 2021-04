Actualidade

O diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer, disse hoje em conferência de imprensa que as regras orçamentais da Comissão Europeia são "demasiado complexas" e pouco entendíveis, devendo ser simplificadas.

"As regras atuais são demasiado complexas, e portanto difíceis de monitorizar, difíceis de comunicar, e para o mundo exterior não é claro que países as estão de facto a cumprir e os que não estão", disse em conferência de imprensa realizada a partir de Washington, para apresentação da atualização das perspetivas económicas para o continente europeu.

Para o responsável, a complexidade das regras levou a que tenha existido "um espaço muito mais discricionário em termos da aplicação das regras".