Covid-19

A farmacêutica Pfizer confirmou hoje à agência Lusa estar em negociações com a Comissão Europeia para a produção de 1,8 mil milhões de doses de vacinas contra as novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 destinadas à União Europeia até 2023.

"A Pfizer pode confirmar que estamos em negociações com a Comissão Europeia, e muitos outros países em todo o mundo, para contratos plurianuais de fornecimento de vacinas covid-19 para 2022 e 2023", indica a empresa em resposta escrita enviada à Lusa.

A farmacêutica adianta querer ser "um parceiro a longo prazo das autoridades sanitárias em todo o mundo na luta contra esta pandemia mortal".