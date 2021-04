Actualidade

Um homem de cerca de 50 anos ficou hoje com ferimentos graves na sequência do desabamento de uma parede no âmbito de obras numa casa, em Mesão Frio, distrito de Vila Real, disse fonte dos bombeiros.

O segundo comandante dos Bombeiros de Mesão Frio, Luís Almeida, explicou à agência Lusa que, após a queda do painel de uma casa antiga que está a ser recuperada, o homem ficou com as pernas presas.

O alerta foi dado às 15:04 e a vítima foi retirada do local pelas 16:35, tendo sido estabilizada e depois transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.