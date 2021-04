Actualidade

O investimento de 5 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) da petrolífera Total no Uganda vai alargar ainda mais o domínio da empresa francesa em África, investindo mais do dobro de qualquer outro produtor na África subsaariana.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Total deverá tomar a Decisão Final de Investimento de 4,2 mil milhões de euros no projeto do Uganda dentro de dias, confirmando o estatuto de maior investidor na região desde 2012.

Os investimentos em exploração e produção atingiram o pico há oito anos, com 6,2 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros), e mesmo no seguimento da crise, a petrolífera tem já investimentos previstos de 1,9 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) em 2021, segundo dados da consultora Wood Mackenzie, mais do dobro de qualquer outro produtor internacional.