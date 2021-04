Covid-19

O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, já esgotou dois terços da sua capacidade de consumo de oxigénio com doentes de covid-19, revelou hoje o secretário regional da Saúde.

"Temos 15 internados no Hospital do Divino Espírito Santo, sete dos quais em unidade de cuidados intensivos [...]. Dois terços do consumo de oxigénio permitido já estão esgotados. São 229 litros, numa capacidade de 280 a 300 litros", afirmou o secretário da Saúde, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.