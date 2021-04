Covid-19

Itália registou 16.168 casos de covid-19 e 469 mortes no último dia, segundo o Ministério da Saúde, enquanto crescem dúvidas sobre o ritmo da campanha de vacinação do país, que aguarda por sete milhões de doses da Pfizer.

O número de óbitos, que se mantém estável tendo em conta os 476 somados no dia anterior, aumenta o total para 115.557 desde o início da emergência no país, em fevereiro de 2020.

As novas infeções de hoje representam quase mais 3.000 do que na véspera, embora tenham sido realizados cerca de 30.000 testes a menos do que na terça-feira.