Football Leaks

O inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ) Rogério Bravo rebateu hoje as suspeitas levantadas sobre a sua conduta no processo 'Football Leaks' e justificou o envio de um documento à Doyen com a vontade de obter respostas mais rapidamente.

Ouvido como testemunha na 34.ª sessão do julgamento em curso no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, Rogério Bravo - que assumiu ser arguido num processo cuja certidão foi extraída pelo tribunal neste caso - recusou comentar se o envio de um documento que estaria em segredo de justiça era uma situação "habitual" e considerou que não tinha de pedir autorização, defendendo que, em 2015, não lhe pareceu "uma má iniciativa".

"Sabendo nós que dos países de Leste nunca vem resposta atempada e que tinha de entregar sempre a mesma informação ao assistente para promover a auditoria, o que dissemos foi: 'Se tem conhecimentos no Leste, trate de tentar obter a informação mais rapidamente, que nós vamos sempre tentar obter pelos mecanismos formais'", explicou.