Covid-19

Os restaurantes e cafés da ilha de São Miguel vão encerrar, a partir das 00:00 de sexta-feira, uma medida que passará a integrar as normas dos concelhos de alto risco de transmissão do SARS-CoV-2 nos Açores.

"A partir das 00:00 de sexta-feira todos os estabelecimentos de restauração e bebidas de São Miguel estão encerrados, excluindo as atividades de 'take away' e de entrega ao domicílio", disse hoje o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.