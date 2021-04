MotoGP/Portugal

Cerca de três centenas de 'motards' receberam hoje o piloto português Miguel Oliveira (KTM) no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, palco entre sexta-feira e domingo do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

O piloto natural de Almada chegou cerca das 17:00 ao circuito algarvio, onde foi recebido com um buzinão, enormes tarjas com frases de apoio e fumos coloridos lançados pelas centenas de motociclistas oriundos de vários clubes 'motard' do país.

Miguel Oliveira parou a sua viatura junto aos apoiantes, posicionados junto à rotunda no acesso principal do circuito, para agradecer o apoio e incentivo para a corrida da terceira ronda do Mundial da prova rainha do motociclismo, no domingo.