OE2019

A sobreorçamentação da despesa em 2019 contribuiu para o excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), permitindo acomodar a injeção de 1.149 milhões de euros no Novo Banco, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

"Para o saldo orçamental ajustado mais elevado face ao orçamentado inicialmente contribuíram um nível de receita superior ao projetado pelo Governo e, sobretudo, uma execução da despesa aquém do previsto no referencial anual, quer ao nível da despesa com juros, quer ao nível da despesa primária ajustada", pode ler-se num relatório de Apreciação da Conta Geral do Estado feito pela UTAO e a que a Lusa teve acesso.

As Administrações Públicas registaram um excedente de 0,1% do PIB em 2019, em contabilidade nacional, o primeiro saldo orçamental positivo desde 1973.