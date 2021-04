Covid-19

O Governo Regional dos Açores revelou hoje que, devido à pandemia de covid-19, não há condições para a realização do Rali dos Açores, que deveria ocorrer de 06 a 08 de maio, na ilha de São Miguel.

"Foi dado conhecimento à entidade organizadora do Rali dos Açores de que não existem condições epidemiológicas para a realização do mesmo na data em que estava agendado", revelou o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Quatro dos seis concelhos da ilha de São Miguel (Vila Franca do Campo, Nordeste, Ribeira Grande e Lagoa) tiveram mais de 100 novos casos de infeção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, passando ao nível de alto risco de transmissão, a partir das 00:00 de sexta-feira.