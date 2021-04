Moçambique/Ataques

O presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) disse hoje à agência Lusa que a situação em Cabo Delgado, Moçambique, está a ser seguida com muita preocupação, por risco de expansão da violência.

Dang Dinh Quy, representante permanente do Vietname e presidente do Conselho de Segurança no mês de abril considerou hoje, em conferência de imprensa, em resposta à agência Lusa, a situação de Moçambique "muito alarmante" devido à possibilidade de "rápida expansão" do terrorismo para outras regiões do continente.

O presidente do Conselho de Segurança citou as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, dizendo que o "franchising" (franquia) do terrorismo pode aumentar rapidamente e "afetar fortemente a segurança na região".