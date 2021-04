Covid-19

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 294 infetados pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, elevando para 19.525 o total de casos desde o início da pandemia, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.242 amostras desde terça-feira, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 23,7% e com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais 161 infetados (em 515 amostras, 31,3% de taxa de positividade) com covid-19, contando agora com 774 casos ativos.

Cabo Verde tem registado valores máximos diários de novos infetados consecutivos nas duas últimas semanas, com 191 casos em 31 de março, 208 em 08 de abril e 207 nos dias 09 e 10 de abril, muito acima dos máximos anteriores, de 159 casos, em 11 de outubro de 2020.