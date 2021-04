Covid-19

Portugal recebeu hoje as primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen contra a covid-19, que ficarão armazenadas até haver uma decisão do regulador europeu sobre a sua utilização, adiantou fonte da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

Segundo disse à Lusa a mesma fonte, este lote de vacinas "já estava em trânsito" quando a Janssen anunciou que, por sua iniciativa, iria atrasar a distribuição do fármaco na Europa devido à suspensão preventiva da sua administração nos Estados Unidos.

Antes desta suspensão das entregas, as autoridades portuguesas esperavam receber, até final deste mês, um total de 86.400 doses desta vacina de toma única, de um total de cerca de 1,25 milhões de doses destinadas a Portugal até final do segundo trimestre.