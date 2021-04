Covid-19

A Semana da Prestação de Contas do Município de Valongo vai decorrer pelo sétimo ano consecutivo, sendo que, tal como aconteceu em 2020, em formato online devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

"Não sendo possível percorrer fisicamente as cinco freguesias do concelho, a apresentação será disponibilizada através das redes sociais do município, a partir das 21:30 de hoje", lê-se na nota de imprensa da autarquia liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro.

Decorrendo sob o lema "Comunidade mais esclarecida, comunidade mais participativa", esta iniciativa visa "estimular o envolvimento da população na governação local, disponibilizando informação rigorosa sobre a gestão municipal e promovendo a transparência sobre a utilização dos recursos públicos", acrescenta o comunicado.