Covid-19

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro confirmou hoje a decisão do juiz Luís Roberto Barroso que ditou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas omissões do Governo no combate à pandemia de covid-19.

Por 10 votos contra um, o Supremo validou a criação da CPI e destacou que cabe ao Senado definir como serão os trabalhos da comissão.

"Negar o direito à instalação da comissão em caso de cumpridas as exigências fere o direito da minoria parlamentar. A decisão está amparada em diversos precedentes do Supremo Tribunal nesse sentido", indicou o STF, em comunicado, no final do julgamento.