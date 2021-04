Covid-19

Entre as 15 pessoas internadas com covid-19 nos Açores, há apenas uma com mais de 80 anos, avançou hoje o diretor regional da Saúde, destacando a importância da vacinação.

"Neste momento, na Região Autónoma dos Açores, só está internada uma pessoa com mais de 80 anos. É um sinal que nos parece evidente da importância da vacinação", afirmou o diretor regional da Saúde e responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Berto Cabral, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.