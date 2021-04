Covid-19

Um Boeing da Cabo Verde Airlines (CVA) regressou hoje ao arquipélago, mais de um ano depois de ser colocado em situação de armazenamento no exterior, o que segundo o Governo "marca a retoma dos voos" da companhia de bandeira.

De acordo com fonte aeroportuária contactada pela Lusa, a chegada do D4-CCG "Baía de Tarrafal" ao aeroporto internacional de Praia aconteceu cerca das 16:30 locais (18:30 em Lisboa), tendo sido recebido com o lançamento de jatos de água, na pista.

"Após a certificação do Boeing-757 da Cabo Verde Airlines pela Agência da Aviação Civil (AAC), na Islândia, o Governo congratula-se com a conclusão do processo e chegada da aeronave 'Baia do Tarrafal' ao país", declarou o executivo, em comunicado.