Actualidade

A Polícia Federal do estado do Amazonas pediu ao Supremo Tribunal do Brasil para investigar o ministro do Ambiente do país por alegadamente interferir na fiscalização dos crimes ambientais na região relacionados com o abate ilegal de árvores.

O responsável da Polícia Federal do estado do Amazonas, Alexandre Saraiva, denunciou que Ricardo Salles alegadamente obstruiu ou dificultou "a ação de fiscalização do governo em questões ambientais" e utilizou a posição para agir em favor de interesses privados.

No relatório, enviado ao Supremo Tribunal brasileiro, é referido também que existem fortes indícios do crime de "defesa administrativa", que consiste em "patrocinar, direta ou indiretamente, interesses privados perante a administração pública", bem como de "integrar uma organização criminosa orquestrada por madeireiros [negociantes de madeiras] que são o alvo da Operação Handroanthus".