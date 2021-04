Actualidade

A CV Interilhas, concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde, liderada pelo grupo português ETE, vai reforçar a frota com dois navios este ano, um dos quais inicia a operação em maio num investimento de quatro milhões de euros.

Jorge Maurício, vice-presidente do grupo ETE - Cabo Verde, que através da Transinsular (51%), lidera a CV Interilhas (CVI), explicou, em entrevista à Lusa no Mindelo, ilha de São Vicente, que depois da aquisição do navio "Chiquinho BL" - afretado pelo grupo à empresa cabo-verdiana, que entrou ao serviço em fevereiro de 2020, este será o primeiro propriedade da concessionária.

"Em menos de dois anos já vamos no segundo navio, a chegar nas próximas semanas. E até ao final do ano ainda pensamos trazer mais um navio para construirmos uma frota de navios adequada para Cabo Verde", explicou o administrador.