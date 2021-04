Actualidade

O "Chiquinho BL", primeiro navio adquirido pela CV Interilhas, concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde e liderada pelo grupo português ETE, transportou 160 mil passageiros no primeiro ano de serviço, sem qualquer paralisação, segundo a administração.

"De forma regular, com o cumprimento integral dos horários, transportou 160 mil passageiros, 25.000 viaturas. Isto diz tudo, não teve uma única paralisação, esteve a cumprir a sua tarefa de forma regular", afirmou, em entrevista à Lusa, no Mindelo, Jorge Maurício, vice-presidente do grupo ETE - Cabo Verde, que através da Transinsular (51%), lidera a CV Interilhas (CVI).

Desde agosto de 2019 que a empresa detém a concessão, por 20 anos, do transporte marítimo de passageiros e mercadorias entre as nove ilhas do arquipélago.