Actualidade

A CV Interilhas, concessionária do transporte marítimo em Cabo Verde, liderada pelo grupo português ETE, transportou 355 mil passageiros em 2020, o primeiro ano completo de atividade, afetada pelos "consideráveis" impactos da pandemia, segundo a administração.

"Tivemos uma redução à volta de 30% na atividade global da empresa em 2020. O primeiro trimestre foi muito bom, de alto nível, com recorde de passageiros, mas seguiram-se quebras brutais e alguma recuperação no último trimestre", começou por explicar, em entrevista à Lusa, no Mindelo, ilha de São Vicente, Jorge Maurício, vice-presidente do grupo ETE - Cabo Verde, que através da Transinsular (51%), lidera a CV Interilhas (CVI).

Além de 355 mil passageiros, os navios da CVI transportaram em 2020 um total de 179 mil toneladas de mercadoria e mais de 40.000 viaturas. Um ano que acabou por ser "razoável", apesar de antes da pandemia o plano da empresa apontar para 450 mil passageiros.