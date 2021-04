FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apresenta hoje, em conferência de imprensa do diretor do departamento africano, Aemro Abebe Selassie, o relatório sobre as economias da África subsaariana, prevendo uma recuperação de 3,4% este ano.

A estimativa de crescimento revê em ligeira alta a previsão de outubro, na qual o FMI antevia uma recuperação de 3,2%, e surge na sequência da contração do ano passado desta região, que viu o PIB cair 1,9%.

"No seguimento da maior contração de sempre da região, com uma queda de 1,9% em 2020, o crescimento deverá ressaltar para 3,4% em 2021, significativamente mais baixo que a tendência antecipada antes da pandemia", aponta-se ainda no relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, divulgado no arranque dos Encontros da Primavera do FMI e do Banco Mundial, na semana passada.