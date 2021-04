Covid-19

As autoridades de saúde timorenses aceitaram parte das exigências da família do homem que morreu com covid-19 e vão permitir que este seja enterrado no cemitério que os familiares escolheram.

Duas fontes do Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC) explicaram à Lusa que o funeral terá de decorrer, no entanto, com todos os cuidados sanitários e medidas preventivas no tratamento do cadáver e caixão.

"Vamos tentar sepultar o cadáver ainda hoje", indicou uma das fontes à Lusa.