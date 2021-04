Actualidade

O festival suíço de cinema Visions du Réel, que começa hoje, volta a acontecer apenas nos pequenos ecrãs, por causa da pandemia, e com três filmes portugueses, dois dos quais em estreia mundial.

O Visions du Réel, focado no documentário, cumprirá a 52.ª edição apenas com programação 'online', contornando as restrições sanitárias na Suíça.

Na competição internacional de médias e curtas-metragens estão "Sortes", de Mónica Martins Nunes, e "Timkat", de Ico Costa, ambos em estreia mundial.