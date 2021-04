Actualidade

O enviado norte-americano para o clima, John Kerry, chegou hoje à China para reunir com as autoridades do país, nas vésperas de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizar uma cimeira sobre a crise climática.

O Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente da China disse que as discussões em Xangai se prolongam até sábado e visam aumentar a cooperação sobre as mudanças climáticas.

O comunicado do ministério informou que Kerry vai reunir com o principal negociador da China para o clima, o veterano diplomata Xie Zhenhua.