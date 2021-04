Actualidade

A China iniciou hoje exercícios militares que se vão prolongar durante seis dias, no sudoeste de Taiwan, numa altura em que a ilha recebe uma delegação dos Estados Unidos.

Em comunicado, a Administração de Segurança Marítima da China proibiu qualquer embarcação de entrar na área onde se vão realizar os testes, que incluem o uso de munição real.

Segundo a mesma fonte, as manobras vão realizar-se entre as 08:00 e as 18:00, na hora local, todos os dias, entre hoje e terça-feira.