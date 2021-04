Covid-19

As autoridades de saúde alemãs registaram 29.426 novas infeções pelo SARS-CoV-2 e 293 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas no país, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada de hoje.

Na quinta-feira passada, foram contabilizados 20.407 novos positivos e 306 mortes em toda a Alemanha.

A incidência acumulada de novos casos em sete dias continua a aumentar consideravelmente na Alemanha, chegando a 160,1 casos por 100.000 habitantes, contra 153,2 de quarta-feira e 140,9 de terça-feira, enquanto na semana anterior era de 105,7.