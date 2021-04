Actualidade

A embaixada de França no Paquistão recomendou hoje aos cidadãos e empresas franceses que deixem temporariamente o país, por causa de "graves ameaças" aos interesses franceses.

"Devido às sérias ameaças aos interesses franceses no Paquistão, recomenda-se aos cidadãos franceses e empresas francesas deixarem temporariamente o país", escreveu a embaixada numa mensagem enviada aos franceses que residem no Paquistão, onde violentos protestos contra a França ocorreram esta semana.

Um partido islamita radical, Tehreek-e-Labbaik Paquistão (TLP), no início desta semana bloqueou parcialmente as duas maiores cidades do país, Lahore (leste) e Karachi (sul), bem como a capital Islamabad (norte), para exigir a expulsão do embaixador francês.