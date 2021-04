Actualidade

A "Obra Completa de Francisco Sá de Miranda" (1481-1558), com fixação de texto, notas e introdução dos investigadores Sérgio Guimarães de Sousa, João Paulo Braga e Luciana Braga, com chancela da Assírio & Alvim, chega hoje às livrarias portuguesas.

Esta edição inaugura a atividade do Centro de Estudos Mirandinos, instalado em Amares, no distrito de Braga, vila que Sá de Miranda escolheu para viver, afastando-se da corte do rei João III, no século XVI, pela qual não revelou interesse. O centro vai realizar 'online' o colóquio "Repensar Sá de Miranda e o Renascimento", nos dias 29 e 30 de abril, adiantou à agência Lusa um dos responsáveis pela edição, Sérgio Guimarães de Sousa.

Destinada ao público em geral, a presente edição disponibiliza a obra do poeta, e surge mais de 80 anos após a primeira recolha das "Obras Completas de Sá de Miranda", fixadas e organizadas pelo filólogo Manuel Rodrigues Lapa (1897-1989), para a editora Sá da Costa, em 1937, que viria a ter diversas reedições revistas ao longo do século XX.