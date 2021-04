Actualidade

A Comissão Europeia vai retomar, no verão, a proposta para criação de um carregador universal na União Europeia (UE), abrangendo telemóveis, computadores e outros equipamentos, medida equacionada há vários anos e que conta com a resistência das tecnológicas.

A informação foi avançada pelo comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, que numa audição hoje na comissão do Parlamento Europeu com esta tutela, em Bruxelas, informou que, "até ao final do verão, [a Comissão Europeia] irá apresentar uma proposta legislativa para conseguir um carregador universal".

"Estou realmente a dar muita importância a isto e o meu objetivo não é apenas trabalhar na questão de uma interface de carregamento comum, mas ir muito além disso e propor medidas adicionais para reduzir os resíduos eletrónicos ao longo da cadeia de produção", acrescentou Thierry Breton.