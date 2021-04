Actualidade

A consulta pública para a atribuição da concessão mineira da Borralha, concelho de Montalegre, foi prorrogada até 26 de abril, após movimentos e associações terem pedido a sua anulação devido ao estado de emergência.

O Movimento Não às Minas - Montalegre acusou hoje a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) de um "tratamento desigual", questionou "qual o interesse nesta prorrogação" e justificou que se pretendia "a anulação do processo à semelhança do que aconteceu com a consulta pública da concessão de exploração para a Serra da Argemela, a qual foi adiada e apenas será retomada quando terminar o estado de emergência".

Terminava hoje, dia 15 de abril, o prazo inicial para o período de consulta pública do pedido para atribuição de concessão de exploração, denominado Borralha, requerido pela empresa Minerália - Minas, Geotecnia e Construções.