Actualidade

O North Music Festival (NMF) vai regressar à Alfândega do Porto, entre 30 de setembro e 02 outubro, tendo assegurado a confirmação dos cabeças-de-cartaz internacionais já anunciados em 2020, Deftones, Waterboys e The Script, anunciou hoje a organização.

À semelhança dos demais eventos culturais, devido à pandemia de covid-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano, apresentando como novidade mais um dia de concertos, cujo cabeça de cartaz, assim como o restante alinhamento, será, entretanto, revelado.

Inicialmente, a realização do festival estava agendada para maio deste ano, contudo, explicou à Lusa Jorge Veloso, diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, a organização considerou mais "prudente" avançar com o NMF em outubro, altura em que se espera se possa realizar o festival "dentro de uma nova normalidade".