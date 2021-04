Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes pediu hoje a alteração dos critérios de cálculo de risco da covid-19 para que este tenha em conta os casos por CIM ou áreas metropolitana, em vez do concelho.

A CIM, que representa nove dos 12 concelhos do distrito de Bragança, entende que o atual critério da incidência por município com base no número de casos por 100 mil habitantes "compromete a leitura clara dos dados, criando confusões e alarme desnecessário nas populações".

Nos 12 concelhos do distrito vivem menos de 125 mil pessoas e a CIM Terras de Trás-os-Montes alerta que a fórmula nacional prejudica os territórios de baixa densidade, na medida em que "os valores de referência utilizados conduzem a situações em que uma dezena de casos colocam estes concelhos em risco extremo de contágio, com todas as consequências negativas que daí advêm".