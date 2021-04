FMI/Previsões

A emissão de Direitos Especiais de Saque do Fundo Monetário Internacional (FMI) vai render aos países da África subsaariana cerca de 23 mil milhões de dólares, de acordo com as Perspetivas Económicas Regionais divulgadas hoje.

"Uma alocação de 650 mil milhões de dólares [550 mil milhões de euros] em DES dará cerca de 23 mil milhões de dólares [19,1 mil milhões de euros] aos países da África subsaariana para aumentar a liquidez e combater a pandemia", lê-se no relatório hoje divulgado em Washington, no qual se prevê um crescimento económico de 3,4% para a região e que melhora de 3% para 1,9% a previsão de recessão no ano passado.

Estes valores, no entanto, não são suficientes para garantir uma recuperação sustentada, alertam os especialistas do Fundo, apontando que "para recuperar o terreno perdido durante a crise da pandemia, os países de baixo rendimento têm necessidades extra de financiamento de 245 mil milhões de dólares [204 mil milhões de euros] entre 2021 e 2025, para ajudar a fortalecer a resposta à pandemia e acelerar a convergência de rendimento".