Os partidos timorenses CNRT, de Xanana Gusmão e na oposição, e Fretilin, um dos três no Governo, saudaram hoje a resolução do impasse que se prolongou desde segunda-feira sobre o funeral de um homem que morreu com covid-19.

"Devemos congratular todas as partes envolvidas que permitiram chegar a uma decisão eficaz que permitiu resolver esta polémica", disse à Lusa Dionísio Babo, presidente da Comissão Diretiva Nacional do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

"Quero congratular Xanana Gusmão pela persistência e paciência neste caso, mas também o primeiro-ministro por uma decisão de bom senso", frisou.