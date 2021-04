Actualidade

O ator e realizador italiano Roberto Benigni vai receber o Leão de Ouro de carreira do Festival de Cinema de Veneza, em setembro, em Itália, foi hoje anunciado.

Roberto Benigni, 68 anos, é "uma figura de referência inigualável e sem precedentes no panorama das artes performativas italianas", que se destacou desde a estreia "pela abordagem inovadora e irreverente às regras e tradições", sublinhou o diretor do festival, Alberto Barbera, justificando a escolha do prémio de carreira.

Benigni, que sobressai no domínio da comédia, começou o percurso artístico nos anos 1970, no teatro e na televisão. Na altura, no pequeno ecrã, entrou na série "Onda Libera", suspensa por causa de um momento escatológico alvo de censura, e "L'altra domenica".